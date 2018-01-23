Массимо Аллегри: У "Ювентуса" еще есть шанс обойти "Наполи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимо Аллегри выразил мнение, что его команде под силу обойти "Наполи" в турнирной таблице. Туринцы идут на втором месте и отстают от неаполитанского клуба на 1 очко.

- Впереди еще долгй путь, у нас еще есть шанс выйти в лидеры, - цитирует Football Italia Аллегри. - "Наполи" сейчас быстрый как заяц, нам нужно идти за ними по пятам и ждать своего шанса.

Сейчас это кажется сложным, но не забывайте: два года назад мы устроили невероятный спурт, а затем обыграли "Наполи" в очном поединке.

"Наполи" играет фантастически, но "Ювентус" не слишком сильно отстает. Две команды делают чемпионат очень красивым.