Массимо Аллегри: "Надеюсь провести в "Ювентусе" еще много лет"

Главный тренер "Ювентуса" Массимо Аллегри сообщил, что в ближайшее время не намерен покидать туринский клуб. По словам итальянского специалиста, он надеется остаться в команде на долгое время.

– Я счастлив в "Ювентусе" и надеюсь остаться в туринском клубе на долгое время, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Не считаю, что моя эра в "Старой синьоре" подошла к концу. Надеюсь, что проведу здесь еще много лет.

Ранее в итальянских СМИ появилась информация о том, руководство туринского клуба по окончании нынешнего сезона может отправить Аллегри в отставку. Предполагается, что итальянский специалист летом 2017 года может сменить Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала".