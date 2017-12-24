Массимилиано Мирабелли: "В неудачах "Милана" обвиняйте меня, а не игроков"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли попросил прощения у болельщиков за поражение от "Аталанты" (0:2) в матче чемпионата Италии. До этого "Милан" проиграл крупно "Вероне" (0:3).

– Мы уже извинялись перед фанатами на прошлой неделе и делаем это снова, – цитирует Sky Italia Мирабелли. – У нас очень сложный проект, хотя, возможно, думали, что это все будет не так тяжело. Нам некогда искать оправдания и опускать руки. Больше поражений нас расстраивает то, что мы не можем порадовать болельщиков, которые очень поддерживают команду. Нужно переубедить тех, кто считает, что эти игроки не достойны "Милана".

В такие трудные времена нужно сохранять мужество и держаться вместе. Я защищаю команду, потому что несу ответственность за усиление состава, за продление контрактов. Поэтому и критиковать нужно меня. А игроками я горжусь. Они стараются.