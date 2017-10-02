Массимилиано Мирабелли: "У Монтеллы нет волшебной палочки"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли отметил, что позиции главного тренера команды Винченцо Монтеллы ничего не угрожает. В последнем туре миланцы проиграли "Роме" со счетом 0:2.

– Больно так проигрывать, – цитирует Sky Italia Мирабели. – Мы столкнулись с отличной командой и в течение 70 минут ни в чем ей не уступали. "Милан" играл на равных, временами даже превосходил "Рому". Нам просто не повезло. Гол "Ромы" изменил баланс игры и выбил нас из колеи. Я не могу упрекнуть в чем-то ребят.

У тренера нет волшебной палочки, прошло только семь туров, у нас новая команда. Нельзя сразу получить все. Группе игроков нужно еще стать командой. Монтелла работает хорошо. Просто нужно надеяться на хорошие результаты.