Массимилиано Мирабелли: "Милан" никого не будет покупать"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли отметил, что клуб не будет никого покупать в январе. По его словам, при этом клуб следит за различными игроками.

– Мы постоянно следим за другими, – цитирует Gazzetta dello Sport Мирабелли. – Например, в эти выходные я буду в Германии, посмотрю ряд матчей. Но речь не идет о трансферном рынке. Мы ничего не будем делать на рынке. Это официальная позиция. Думаете, что после покупки 11 игроков правильно было бы покупать 12-го? Летом мы провели хорошую кампанию. Не думаю, что мы переплатили за кого-то. И зарплаты вполне адекватные, если все проанализировать.