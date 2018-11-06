Массимилиано Аллегри: "Жду, что Роналду забьет за "Ювентус" в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" заявил, что ждет от нападающего "бьянконери" Криштиану Роналду забитых мячей и в Лиге чемпионов.

- Завтра мы хотели бы достичь основной цели - квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов, - цитирует Аллегри Football Italia. - Не так важно, выйдем ли мы с первого или со второго места. Главное - подойти к мартовским матчам в хорошей форме, чтобы быть конкурентоспособными во всех соревнованиях. Роналду? Конечно, я жду от него забитых голов. Если бы он провел больше времени на поле в Лиге чемпионов, то ситуация была бы иной.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года. В составе "бьянконери" он провел 13 матчей и забил 7 голов (все - в чемпионате Италии).

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