Массимилиано Аллегри: "Ювентусу" в конце матча с "Ромой" пришлось понервничать"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 18-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (1:0) отметил, что римляне еще остаются в борьбе за чемпионство. По словам наставника, в конце игры его команде пришлось понервничать.

- Это была хорошая игра, но в конце пришлось понервничать, - приводит Mediaset Premium слова Аллегри. - Могли забить больше, но и победа со счетом 1:0 всегда приятна.

Считаю, что "Рома еще продолжает борьбу за чемпионство. Как и "Наполи", и "Интер", и "Лацио". Сегодня заработали важные три очка, потому что не подпустили римлян к себе.