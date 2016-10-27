06:24 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Ювентусу" нужно улучшать качество своего футбола"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Сампдорией" (4:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии подчеркнул, что доволен действиями своих подопечных в этой встрече. При этом, по словам Аллегри, туринскому клубу нужно улучшать качество игры.

– Я счастлив, что Марио Манджукич забил, в то время как Гонсало Игуаин провел отличный матч и вскоре забьет, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Все действовали хорошо, Игуаин играл центрфорварда, Манджукич играл шире, иногда они менялись позициями. Это хороший знак.

Впереди матч с "Наполи", надо улучшать качество своего футбола. Это будет важная встреча, но не настолько решающая, как игра с неаполитанцами во втором круге.

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