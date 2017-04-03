Массимилиано Аллегри: "Ювентусу" было важно отобрать очки у "Наполи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 30-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:1) отметил, что его команда хорошо провела начало встречи, но затем отдала инициативу сопернику. По словам специалиста, он удовлетворен ничейным исходом встречи.

- В начале матча мы играли хорошо, но после забитого гола позволили "Наполи" взять контроль над игрой, - заявил Аллегри. - На мой взгляд, мы недостаточно владели мячом. Я ожидал, что у нас могут возникнуть трудности. У нас осталось четыре игры дома и четыре на выезде, поэтому нужно играть очень хорошо.

Я хочу похвалить своих игроков, потому что не всегда получается доминировать на поле. Тем более, в матчах с такими соперниками, как "Наполи". Сегодня было сложно, и никакого негатива нет. Было важно привезти домой очко, что мы и сделали.

Игуаин? Я доволен тем, как он играл. Думаю, он благодарен Неаполю, а в "Наполи" благодарны ему за работу. Игрок и клуб могут идти разными тропами, но в футболе это естественно.