Массимилиано Аллегри: "Ювентус" слишком торопился в матче с "Торино"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после ничьей с "Торино" в матче 35-го тура чемпионата Италии (1:1) отметил, что его команда слишком спешила на поле. Туринцам удалось уйти от поражения лишь на последних минутах встречи, когда Гонсало Игуаин сравнял счет.

- "Ювентус" хорошо сыграл сегодня, но временами игроки слишком торопились, - цитирует пресс-служба клуба Аллегри. - Слишком хотели поскорее добиться нужного нам результата, когда надо было быть терпеливее. Когда вы торопитесь, то совершаете ошибки. Нам нужно сохранять спокойствие.

В первом тайме особенно казалось, что мы пытаемся играть слишком быстро. Нам просто нужно принять тот факт, что иногда мы должны выжидать. В футболе нельзя всегда забивать.