Массимилиано Аллегри: "Ювентус" не зависит от Роналду"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что туринский клуб не зависит от нападающего Криштиану Роналду. 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

- Роналду многое дал "Ювентусу", это видно по его выступлениям за клуб, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Но команда не зависит от него. У Криштиану высокие ожидания от себя, он очень требовательный, но ему нечего доказывать. Он должен просто играть, забивать голы и веселиться.

Роналду провел 5 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Все о чемпионате Италии - здесь