Массимилиано Аллегри: "Ювентус" не может 35 минут играть хорошо, а потом расслабиться"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 4-го тура против "Сассуоло" (3:1) отметил, что недоволен действиями игроков после того, как команда повела в счете 2:0. По его словам, туринцы не имеют права расслабляться даже в такой ситуации.

- При счете 2:0 мы потеряли концентрацию. Не должны были пропускать гол, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Неправильно отнесли к некоторым эпизодам. Нельзя играть хорошо 35 минут, а потом расслабиться. Нужно уметь проявлять терпение. Над этим команда должна еще работать.