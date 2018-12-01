Массимилиано Аллегри: "Ювентус" - команда великих людей"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Фиорентиной" в матче 14-го тура чемпионата Италии (3:0) заявил, что в его команде играют великие люди.

- В матчах с "Фиорентиной" всегда надо быть осторожными, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Эти игры никогда не заканчиваются до финального свистка. Мы хорошо оборонялись против техничных и скоростных футболистов соперника.

"Ювентус" - это команда чемпионов, талантливых игроков, но прежде всего, великих людей. Игра получилась атмосферной и страстной, ее ждал весь город.

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