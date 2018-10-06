Массимилиано Аллегри: "Ювентус" каждый раз должен ставить новые цели"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 8-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (2:0) заявил, что его команда провела, возможно, лучшую игру в сезоне.

- Мы много работали для того, чтобы обеспечить мощный старт, - цитирует Аллегри Football Italia. - Это была сложная игра. Вероятно, мы провели лучший матч в сезоне. Если раньше мы немного успокаивались после того, как открывали счет, то сегодня этого не случилось. Перерыв на матчи сборных? Нам действительно нужен отдых. "Ювентус" каждый раз должен ставить новые цели, начинать все с чистого листа.

После восьми туров "Ювентус" занимает 1-е место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка.

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