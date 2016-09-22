Массимилиано Аллегри: "Ювентус" достойно ответил на критику последних дней"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 5-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (4:0) подчеркнул, что команда достойно ответила на критику последних дней. Туринцы вернулись на первое место в турнирной таблице.

– Я рад, что команда вернулась на первое место, – приводит Tmw слова Аллегри. – Мы молодцы. Футболисты здорово провели матч с "Кальяри". Возможно, при счете 2:0 нужно было снижать темп, а мы понеслись забивать еще. В целом команда дала достойный ответ на критику последних дней.