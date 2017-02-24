19:45 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Я счастлив в "Ювентусе". Мой контракт рассчитан еще на полтора года"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что его все устраивает в клубе и уходить он не собирается. В последнее время в СМИ появилась информацию об уходе 49-летнего наставника уже этим летом. Среди его возможных сменщиков называлась кандидатура главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

Знаю, что вокруг появляется много слухов, но мне нужно сосредоточиться на работе здесь и сейчас, – цитирует Аллегри ESPN. – Потом будет время все обдумать. Скажу лишь то, что я счастлив в "Ювентусе". Мой контракт рассчитан еще на полтора года, и у нас с клубом прекрасные отношения.

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