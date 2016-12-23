Массимилиано Аллегри: "Я похвалю "Милан" – они лучше использовали созданные моменты"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после поражения от "Милана" (1:1, пенальти 3:4) в матче за Суперкубок Италии заявил, что туринцы сами отдали победу сопернику из-за тяжелого календаря. Специалист отметил, что надеялся избежать серии послематчевых пенальти.

– Мы сделали все, чтобы избежать серии пенальти, – цитирует Rai Sport Аллегри. – После гола мы слишком глубоко ушли на свою половину поля, часто отдавали мяч, что и изменило игру. Если бы это был матч серии А, то все было бы решено до финального свистка. Но это Суперкубок и мы проиграли по пенальти. У нас было много игр в этом сезоне, так что усталость игроков стала проблемой. К сожалению, пришлось сделать две вынужденные замены.

Мяч попал в руку Де Шильо? Это точно не пенальти. Мы просто должны были лучше играть все 120 минут. Мы хорошо играли, но после выхода Эвра почему-то стали менее опасны. Да и "Милан" много моментов не создал. Однако я похвалю соперника, потому что они лучше использовали свои моменты.