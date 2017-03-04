18:18 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Я еще не думал о своем будущем в "Ювентусе"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул, что не думает о возможном уходе из клуба. По информации прессы, он может сменить Арсена Венгера в "Арсенале".

- Мы сейчас сосредоточены на том, что происходит в этом сезоне, - цитирует Football Italia Аллегри. - А мои планы никому не интересны. Фанаты "Ювентуса" заинтересованы в том, что делает команда и что мы можем выиграть. У меня контракт до 2018 года, но сейчас мы должны сосредоточиться на серии A, Лиге чемпионов и Кубке Италии, не думая о следующем сезоне. Я сам не думал пока о будущем и мотивации на следующий сезон.

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