Массимилиано Аллегри: "Я часто возвращался по этому мосту домой"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил соболезнования близким погибших во время обрушения моста в Генуе. Он отметил, что часто проезжал по этому мосту.

- Это мост, который я часто проезжал по дороге домой. Мои мысли со всеми жертвами и их семьями, - приводит Football Italia слова Аллегри. - И с Генуей, которая и на этот раз снова встанет на ноги.

Сегодня утром рухнул один из пролетов сооружения. В это время на мосту было много автомобилей. По последним данным, жертвами трагедии стали 35 человек, более 10 находятся в реанимации. Поисково-спасательная операция продолжается.