Массимилиано Аллегри: "Я был очень зол по окончании матча с "Ромой"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Ромой" (1:0) в матче 17-го тура чемпионата Италии остался недоволен концовкой встречи. По словам наставника, команда слишком рискованно действовала при стандартных положениях в исполнении соперника. Отметим, что "Ювентус" добился 25-й победы на домашнем поле подряд. Это является повторением рекорда 2013-2014 годов.

​– Если честно, я был очень зол по окончании матча, – цитирует Аллегри Football Italia. – Не сказал бы, что мы хорошо удерживали свое преимущество в конце встречи.

"Рома" – физически сильная команда. Мы слишком рисковали при стандартных положениях. Мы не должны были позволять сопернику создавать такие возможности.

Однако эта победа очень важна. В целом был хороший матч. Была жесткая борьба, поэтому можно похвалить всех 22 игроков на поле. Теперь "Рома" отстает на семь очков, но впереди еще долгий путь.

Повторение рекорда? Это меня особо не волнует. Рекорды в данном случае ничего не означают. Меня волнует только первое место в конце сезона.