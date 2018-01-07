Массимилиано Аллегри: "Видеоповторы накалили обстановку в матче против "Кальяри"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча чемпионата Италии с "Кальяри" (1:0) раскритиковал систему видеоповторов. В конце встречи полузащитник "старой синьоры" Федерико Бернардески рукой прервал передачу Симоне Падоина, но после просмотра эпизода арбитр не стал назначать пенальти.

- После того, как мы повели в счете, мы могли забить еще или хотя бы лучше контролировать мяч, но вместо этого позволили сопернику создать моменты у наших ворот, - цитирует Mediaset Аллегри. - Я бы сказал, что "Кальяри" не заслуживал поражения.

Видеоповторы? Они были задуманы для того, чтобы решать спорные ситуацию, но сегодня они накалили обстановку, потому что болельщики не были согласны с решением судьи.