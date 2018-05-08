Массимилиано Аллегри: "В "Ювентусе" я больше, чем просто тренер"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что в этой команде он является не просто тренером, а представляет собой нечто большее. Специалист заявил, что в "Милане" он был совсем другим наставником.

- У меня очень хорошие отношения с клубом, и мы действуем синхронно - это доказали последние четыре года, - цитирует Football Italia Аллегри. - В конце сезона мы сядем и поговорим с руководством о будущем. За эти четыре года я сильно изменился. Продолжаю работать над собой каждый день, каждый час. Прошу своих игроков бросать вызов самим себе, чтобы находить свои слабые места. Анализировать себя и свои действия необходимо.

Я был совсем другим наставником в "Милане". В "Ювентусе" я больше, чем просто тренер. Взял лучшее из обеих команд и использую это на практике. Не перестаю прогрессировать и надеюсь, что это завершится только к моменту моего ухода в отставку. Но ждать осталось недолго, у меня есть несколько лет.

"Ювентус" за два тура до конца чемпионата Италии занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 91 очко. Его ближайший преследователь - "Наполи" (85).

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