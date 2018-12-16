Массимилиано Аллегри: "В первом тайме "Торино" доставил нам хлопот, но после перерыва мы взяли игру под свой контроль"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 16-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0) отметил, что команда проявила сплоченность и самоотверженность после первого тайма.

- В такой игре вряд ли могло быть забито много мячей, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Как только соперник сбавил обороты, мы стали контролировать игру. К тому же, мы три дня назад играли в Лигче чемпионов. Парни проявили сплоченность и самоотверженность.

В первом тайме "Торино" доставил нам хлопот, но после перерыва мы взяли игру под свой контроль. Хорошо, что мы до сих пор находимся в хорошей форме.