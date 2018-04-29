Массимилиано Аллегри: "В перерыве игроки "Ювентуса" уснули"

Главный тренер "Ювентуса" Максимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды на "Интером" в 35-м туре чемпионата Италии. Туринский клуб выиграл 3:2, забив два мяча в последние пять минут встречи, а победный гол на счету Гонсало Игуаина.

– Это был прекрасный вечер футбола между двумя командами, которым была нужна победа и которые выложились на все 100, – цитирует Mediaset Premium Аллегри. – Мы играли в агрессивный футбол и хорошо действовали в первом тайме, но в перерыве просто заснули. "Интер" же действовал хорошо, но они подустали в концовке встречи.