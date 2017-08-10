Массимилиано Аллегри: "Увольнение из "Милана" - самый важный момент в моей карьере"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что после увольнения с поста наставника "Милана" чувствовал себя проигравшим. Специалист возглавлял "россонери" с 2010 по 2014 год, один раз выиграв с командой чемпионат Италии.

– Самый важный момент в моей карьере не связан с серией A или Лигой чемпионов, – цитирует The Player`s Tribune Аллегри. – День, когда меня уволили из "Милана", – вот самый важный момент в моей карьере. Я не был удивлен таким развитием событий, хотя руководство клуба относилось ко мне с уважением. Мне открыто заявили, что здесь я больше работать не буду. Конечно, я был разочарован. Увольнение – часть тренерской профессии, это нормально. Но в тот момент меня не покидало ощущение того, что я проиграл.