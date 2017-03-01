Массимилиано Аллегри: "Успех "Ювентуса" в матче с "Наполи" не должен сводиться только к пенальти"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Наполи" в первом матче полуфинала Кубка Италии (3:1) похвалил всю команду. При этом Аллегри не стал комментировать судейство поединка. Напомним, два из трех голов туринского клуба были забиты с пенальти.

– В первом тайме у нас не то, чтобы была неправильная система, мы делали слишком много ошибок в передачах, но, несмотря на это, у нас было много моментов, а "Наполи" мы позволили немного, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Первый тайм был плохим в техническом плане, второй был гораздо лучше.

Сегодня я должен похвалить весь состав, так как команда здорово действовала после перерыва и смогла победить, уступая в счете. В частности, хотелось бы отдать должное Миралему Пьяничу – он очень сильно прогрессирует.

Не хочу давать оценку судейству. С кромки поля оба пенальти выглядели оправданными, поэтому не знаю, что именно сказать. Не думаю, что успех "Ювентуса" должен сводится только к пенальти. Нужно смотреть глубже.