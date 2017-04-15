Массимилиано Аллегри: "Травма Дибалы? Мы настроены оптимистично"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 32-го тура чемпионата Италии против "Пескары" (2:0) отметил, что полученная травма нападающего Пауло Дибалы может оказаться не столь серьезной. Аргентинец получил повреждение в минувшей встрече и был заменен на 54-й минуте.

– Судя по всему, у Дибалы не столь серьезное повреждение, – сказал для Mediaset Premium Аллегри. – Мы настроены оптимистично. В целом, команда сегодня смотрелась хорошо, но мы могли сыграть лучше и потратить меньше энергии.