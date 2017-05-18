Массимилиано Аллегри: "Теперь "Ювентус" должен завоевать чемпионство"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после финала Кубка Италии против "Лацио" (2:0) отметил, что команда по максимум использовала свои шансы в первом тайме. По его словам, теперь "зебрам" предстоит с той же концентрацией сыграть в воскресенье с "Кротоне", чтобы оформить чемпионство.

- "Ювентус" сделал выводы из воскресного матча с "Ромой", - приводит Football Italia слова Аллегри. - Теперь нам предстоит важная игра с "Кротоне", чтобы завоевать чемпионский титул. Должны играть с той же концентрацией, которую показали сегодня.

В первом тайме был очень высокий темп, и мы использовали свои шансы по максимуму. Я не буду говорить о каком-то одном игроке. Если мы выиграли Кубок, то сделали это всей командой.

Трансляция матча "Ювентус" - "Лацио"