Массимилиано Аллегри: "Своей ошибкой Буффон хотел пробудить команду ото сна"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы в домашнем матче 8-го тура над "Удинезе" (2:1) отметил, что команда неважно играла в первом тайме. Специалист также подчеркнул, что его несильно обеспоколила ошибка вратаря команды Джанлуиджи Буффона.

– Мы неважно действовали в первом тайме, – цитирует Аллегри Sky Sport Italia. – Во второй половине, при счете 2:1, мы могли забить еще, но команду подвела реализация моментов. Для того, чтобы вновь выиграть титул, мы должны уверенно побеждать в таких матчах.



Ошибка Буффона меня не сильно беспокоит. В прошлом сезоне он сыграл 50 матчей. Я бы сказал, что сегодня голкипер хотел таким образом пробудить игроков ото сна и вернуть в игру. После этого он совершил невероятный сэйв, парировав удар Фелипе.