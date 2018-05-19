Массимилиано Аллегри: "Снимаем шляпу перед "Наполи", но мы были лучше"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Вероной" (2:1) в 38-м туре чемпионата Италии отметил, что имена его игроков будут вписаны в историю. Туринцы, досрочно завоевавшие скудетто, стали обладателями трофея в седьмой раз подряд.

– Команда провела выдающийся сезон. Всегда приятно побеждать, – цитирует Mediaset Premium Аллегри. – Мы бились с "Наполи" на протяжении всего сезона. Снимаем перед ними шляпу, но мы были лучше. Неправильно критиковать команду, которая выигрывала в Италии все на протяжении семи лет и была очень близка к этому в Европе.

Лучшая команда всегда побеждает в серии А – последние семь лет это неизменно был "Ювентус", имена игроков будут вписаны в историю.

Напомним, "Ювентус" завершил сезон в серии А, набрав 95 очков в 38 матчах. У занимающего вторую строчку "Наполи" 88 очков после 37 игр.

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