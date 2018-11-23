Массимилиано Аллегри: "Роналду заслужил "Золотой мяч"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил мнение, что форвард Криштиану Роналду сделал все, чтобы получить "Золотой мяч". Ранее сообщалось, что обладатели последних десяти "мячей" Лионель Месси и Роналду в этом году не получат награду.
- Не знаю ничего о номинированных на Золотой мяч, но Роналду сделал все, чтоб заслужить награду, - приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.
Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом. В текущем сезоне на его счету 9 голов в 16 матчах во всех турнирах.
🎙 @OfficialAllegri "I don't know anything about the Ballon d'Or nominations, but for all @Cristiano has done he would deserve it."#JuveSPAL pic.twitter.com/y033bfNACJ– JuventusFC (@juventusfcen) 23 ноября 2018 г.
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