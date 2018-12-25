Массимилиано Аллегри: "Роналду останется в запасе на матч с "Аталантой". Наконец-то вместе посмотрим футбол"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о составе на завтрашний матч 18-го тура чемпионата Италии против "Аталанты"​. 51-летний итальянский специалист планиурет оставить нападающего Криштиану Роналду на скамейке запасных.

– Роналду завтра останется на скамейке. Наконец-то хотя бы один раз посмотрим футбол вместе. Я очень доволен тем, что он делает, как и вся команда. В этом году он выдал свой лучший старт в рамках статистики и голов, – приводит слова Аллегри La Gazzetta dello Sport. –"Ювентусу" нужно, чтобы к марту португалец был в топ-форме. Там ждут решающие матчи в Лиге чемпионов. Конечно, команда сильна, но с ним еще сильнее, чем в последние годы.

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