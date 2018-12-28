Массимилиано Аллегри: "Расизм на футбольных матчах - следствие недостатка образования и уважения"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что оскорбления на расовой почве являются следствием недостатка образования и уважения. В матче 18-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Наполи" фанаты "нерадзурри" скандировали расистские кричалки в адрес защитника неаполитанцев Калиду Кулибали.

- К сожалению, людям в Италии чего-то не хватает, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Нам не хватает образования и уважения. Остановка матчей - это хорошая мера, но она является временной. Нужно отслеживать тех, кто выкрикивает расистские лозунги, с помощью камер и запрещать им доступ на стадион. Чтобы подобных инцидентов не было, нужно правильно воспитывать детей в школах.

"Ювентус" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 50 очков после 18 туров.

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