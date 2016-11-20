Массимилиано Аллегри: "Рад, что "Юве" не пропустил голов в игре с "Пескарой"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул после матче 13-го тура чемпионата Италии с "Пескарой" (3:0), что остался доволен результатом встречи. По словам специалиста, главный конкурент его команды в серии А – "Рома".

– Команда провела отличный матч, – приводит Tmw слова Аллегри. – Было важно взять три очка, и мы сделали это. Кто главный конкурент "Ювентуса"? На сегодняшний день это "Рома". Римляне поймали кураж и находятся очень близко. До нашего очного поединка еще предстоит провести немало встречи с другими командами. Нужно относиться к каждому сопернику с уважением, чтобы не допускать осечки. Хорошо, что мы сегодня не пропустили.