Массимилиано Аллегри: "Проблема "Наполи" в том, что его соперник - "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри похвалил "Наполи", который составлял конкуренцию его команде на протяжении всего сезона. По его словам, туринцы проявили свой чемпионский характер.

– Думаю, что "Ювентус" заслужил похвалу за спокойствие после поражения от "Наполи", – цитирует Sky Italia Аллегри. – "Наполи" в любом случае провел отличный сезон, улучшил свои результаты, показывает приятный футбол. Проблема в том, что соперником "Наполи" был "Ювентус". Мы добились замечательных результатов.