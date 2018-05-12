14:37 | Футбол — Италия

Массимилиано Аллегри: "Проблема "Наполи" в том, что его соперник - "Ювентус"


Главный тренер "Ювентуса"  Массимилиано Аллегри похвалил "Наполи", который составлял конкуренцию его команде на протяжении всего сезона. По его словам, туринцы проявили свой чемпионский характер.

– Думаю, что "Ювентус" заслужил похвалу за спокойствие после поражения от "Наполи", – цитирует Sky Italia Аллегри. – "Наполи" в любом случае провел отличный сезон, улучшил свои результаты, показывает приятный футбол. Проблема в том, что соперником "Наполи" был "Ювентус". Мы добились замечательных результатов.

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