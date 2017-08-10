Массимилиано Аллегри: "После поражения от "Реала" думал об отставке"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что минувший сезон мог стать последним для специалиста в Турине. Специалист заявил, что после поражения в финале Лиги чемпионов от "Реала" (1:4) был готов уйти в отставку.

– Когда я пришел домой после поражения от "Реала" в финале, то подумал: "Неужели это конец? Неужели это максимальный результат, который я могу достичь с командой?" Я действительно думал об отставке, – цитирует The Player`s Tribune Аллегри. – Уже утром мои эмоции поутихли. Я поехал в офис и встретился с руководством. Мы обсудили планы на сезон и пришли к выводу, что должны бороться за победу в Лиге чемпионов и в новом году.