Массимилиано Аллегри: "Поражение от "Милана" не должно сказаться на настрое "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (0:1), что его команда контролировала ход встречи и проиграла незаслуженно. Специалист отметил самоотверженность футболистов соперника.

– "Ювентус" провел хороший матч, – приводит Tmw слова Аллегри. – "Милан" действовал самоотверженно, но мы вели эту встречу. Все решил гол Локателли. В футболе такое иногда случается. Ты проиграешь, когда совершенно этого не заслуживаешь. Это не должно негативно сказаться на нашем настрое. Мы по-прежнему на первом месте.