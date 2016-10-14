12:49 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Попросил призовые за победу в Лиге чемпионов, но в "Ювентусе" думали, что это шутка"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул, что пришел в команду, когда она находилась в непростой ситуации. При этом специалист был уверен, что туринцы смогут побороться за победу в Лиге чемпионов.

- Ситуация была непростой, потому что клуб решился на смену тренера за неделю до старта предсезонной подготовки, - приводит Football Italia слова Аллегри. - У меня было видение ситуации. Я знал, что у меня отличная команда.

При подписании соглашения я попросил внести бонусы за победу в Лиге чемпионов. Руководство решило, что я шучу. В итоге, мы дошли до финала и могли победить.

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