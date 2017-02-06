Массимилиано Аллегри: "По уровню футбола матч с "Интером" напоминал полуфинал Лиги чемпионов"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 23-го тура чемпионата Италии с "Интером" (1:0) отметил высокий уровень футбола в поединке. Он подчеркнул, что миланцы могли бы претендовать на скудетто, если бы играли так с самого начала сезона.

– Это был великолепный матч высочайшего уровня, – приводит Tmw слова Аллегри. – Казалось, что это полуфинал Лиги чемпионов. Такие встречи очень полезны. К счастью, миланцы в этом сезоне раскачались слишком поздно, а то у нас были бы серьезные проблемы в борьбе за скудетто.