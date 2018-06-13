Массимилиано Аллегри: "Перес звал меня в "Реал", но я предпочел остаться в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он отказался от предложения возглавить "Реал".

- Давайте говорить так - я сказал "да" "Ювентусу", - цитирует тренера Football Italia. - Я говорил с президентом "Реала" Флорентино Пересом и сказал, что из уважения к президенту "Ювентуса" Андреа Аньелли, которому я дал слово, я останусь в команде. Я решил остаться в "Ювентусе" и сдержать свое слово, не рассматривая другие предложения. При этом я должен поблагодарить Переса за предложение попробовать свои силы в "Реале".

Ранее "Реал" возглавил Хулен Лопетеги, который после этого был уволен из сборной Испании.