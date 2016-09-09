13:28 | ФУТБОЛ — Италия

Массимилиано Аллегри: "Перед матчем с "Севильей" "Юве" сперва нужно победить "Сассуоло"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в преддверии матча чемпионата Италии против "Сассуоло" отметил, что игра обещает быть непростой. По словам специалиста, он пока не думал об игре группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей".

- "Сассуоло" в последние годы был серьезным соперником, относиться к нему нужно серьезно, - цитирует официальный твиттер "Ювентуса" Аллегри. - Лихтштайнер завтра сыграет, он остается важным игроком для нас. Игуаин, скорее всего, выйдет на поле, Куадрадо, вероятно, также будет доступен.  Дани Алвес и Барцальи не смогут сыграть. 

Перед стартовым матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" нужно сперва сосредоточиться на борьбе за три очка с "Сассуоло".

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