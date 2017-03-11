Массимилиано Аллегри: "Пенальти "Ювентуса"? Я не комментирую работу судей"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Миланом" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии заявил, что ушел в подтрибунное помещение, чтобы не смотреть пенальти, который был назначен в ворота соперника на 7-й компенсированной минуте. Благодаря этой победе туринский клуб набрал 70 очков и опережает ближайшего соперника на 11 очков в турнирной таблице Серии А.

– Я был уже в туннеле, предпочел не смотреть на удар, – цитирует Mediaset Аллегри. – Мы должны были победить. Пауло все хорошо сделать, потому что не так легко забить с 11-метрового Доннарумме. Особенно когда он в той форме, что был в этой встрече. Я никогда не комментирую работу судьи, не важно, возникает ли ситуация в нашу пользу или соперника. Все были рядом, и они приняли решение.

Сегодня "Ювентус" заслужил победу, мы играли лучше, чем "Милан". И это несмотря на то, что соперник никогда не сдается и сегодня играл под большим давлением. Я доволен работой команды. Теперь у нас есть возможность спокойно подготовиться к матчу против "Порту" в Лиге чемпионов.