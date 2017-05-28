Массимилиано Аллегри: "Остался один матч – самый важный"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул в преддверии финального матча Лиги чемпионов с "Реалом", что эта игра – самая важная в сезоне. Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

"Позади 56 матчей, которыми можно гордиться, но остался еще один – самый важный. Мы готовимся к нему, зная, что вы с нами", – написал на своей странице в Твиттере Аллегри.