Массимилиано Аллегри - о VAR: "Скоро станем как американский футбол, где постоянно прерывается игра"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 7-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (2:2) посетовал на частое использование системы видеопомощи арбитрам (VAR), из-за чего увеличивается длительность игры.

– Если мы хотим полностью изменить наш привычный вид спорта, то давайте использовать VAR в любом спорном моменте, – цитирует Mediaset Premium Аллегри. – Однако к тому моменту, когда начнутся важнейшие матчи, они начнут длиться по 4 часа.

Технологии нужно использовать только в объективных ситуациях. Например, если игрок попал в офсайд, или пересек ли мяч линию ворот, где был фол – в штрафной или нет? Арбитр может дать пенальти или нет, это его решение. Иначе мы станем как американский футбол, где постоянно прерывается игра. А мы сидим там, где есть еда, пока матч не закончится в полночь. В баскетболе также.