Массимилиано Аллегри о матче с "Дженоа": "Игры после перерыва на сборные - самые опасные"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Дженоа" в девятом туре чемпионата Италии.

- Я читал, что мы можем выиграть все матчи в чемпионате, но такого не будет, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Слишком позитивный настрой может снизить наш настрой. Последние четыре домашних матча с "Дженоа" мы выиграли с минимальным счетом - 1:0. Нам нужно быть сдержанными и идти от матча к матчу. Нужно сейчас полностью сосредоточиться на серии А, потому что первые матчи после перерыва на сборные - самые опасные. Не думаю, что "Дженоа" Ивана Юрича будет серьезно отличаться от других его команд. Они будут играть очень агрессивно и стараться накрыть каждого соперника почти на любом участке поля. Поэтому нам нужно сыграть сильно и с точки зрения физической подготовки. Игра Кшиштофа Пентека - это сюрприз, он очень хорошо играет. Когда он в штрафной, есть ощущение, что мяч сам липнет к нему.

Матч "Ювентус" - "Дженоа" состоится 20 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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