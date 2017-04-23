Массимилиано Аллегри: "Новый контракт? Главная задача - завершить сезон с трофеями"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подчеркнул, что на данный момент думает об успешном завершении сезона, а не о продлении контракта с клубом. Действующее соглашение 49-летнего итальянца с туринцами рассчитано до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что руководство "Старой синьоры" готово продлить сотрудничество со специалистом.

- У меня есть действующий контракт с "Ювентусом". В этом клубе меня все устраивает, - приводит пресс-служба туринцев слова Аллегри. - Сейчас наша главная задача - завершить сезон с трофеями.