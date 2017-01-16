Массимилиано Аллегри: "Никто и не говорил, что "Ювентус" в январе выиграет чемпионство"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча против "Фиорентины" (1:2) отметил, что его команде необходимо сделать выводы из поражения, но не нужно делать из этого трагедии. По словам наставника, он предполагал тяжелую борьбу в серии А в этом сезоне. После 20-го тура "зебры" опережают "Рому" на одно очко в турнирной таблице, но имеют одну игру в запасе.

- Это небольшой удар для нас, но у команды есть преимущество в четыре очка, - приводит Mediaset слова Аллегри. - Никто и не говорил, что "Ювентус" выиграет титул в январе. Такие команды, как "Фиорентина" и "Джено" выходят против нас как на матч смерти. Поэтому мы должны всегда играть с повышенной мотивацией. В серии А будет бой, и команде будет нелегко до 28 мая.

У нас не было движения в первом тайме. Было небольшое улучшение во втором, но в целом мы совершили очень много ошибок. Команда плохо выходила из обороны, что дало преимущество "Фиорентине". Должны извлечь уроки из этого поражения. Недостаточно просто выкладываться на 100 процентов, потому что соперники выкладываются больше.