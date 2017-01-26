Массимилиано Аллегри: "Никогда не знаешь, чего ждать от "Милана"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри доволен победой над "Миланом" в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:1). В полуфинале турнира туринцы сыграют с "Наполи".

- Прежде всего, давайте отдадим должное игрокам "Ювентуса", - цитирует пресс-служба клуба Аллегри. - Никогда не знаешь, чего ждать от "Милана". "Россонери" продолжают биться независимо от счета, что они показали много раз в этом сезоне. Самое главное для нас - всегда играть с тем же отношением, что и сегодня. Мы намерены пройти весь путь в Кубке Италии. Хочу поздравить ребят, потому что мы выигрывали кубок в последние два сезона, и теперь мы снова в полуфинале.