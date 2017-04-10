Массимилиано Аллегри: "Нет ничего постыдного в том, что ты знаешь, как защищаться"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не видит проблем в приверженности оборонительному футболу. В 1/4 финала Лиги чемпионов туринцам предстоит встретиться с "Барселоной".

– Футбол очень прост и состоит из двух аспектов, которые необходимо освоить: нападение и защита, – цитирует AFP Аллегри. – Нет ничего постыдного в том, что ты знаешь, как защищаться. Это то же самое, как и хорошая подвижная атака. Я очень рад за тех, кто пришел в футбол, чтобы сделать его зрелищем. Но считаю, что за шоу нужно ходить в цирк. А в футболе важно не допускать ошибок и выигрывать борьбу.