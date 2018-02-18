Массимилиано Аллегри: "Нельзя быть одержимым ЛЧ, у нас впереди важные матчи в Италии"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что его команде стоит сфокусироваться на предстоящих матчах в чемпионате и Кубке Италии, а не думать об ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". В первом матче была зафиксирована ничья 2:2.

– Лига чемпионов не должна превратиться в одержимость, – цитирует Football Italia Аллегри. – Когда ты чем-то одержим, то не может выиграть. Сейчас наша задача сосредоточиться на серии А и полуфинале Кубка Италии, потому что до матча с "Тоттенхэмом" на Уэмбли, который состоится 6 марта, еще много времени.