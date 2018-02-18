02:17 | Футбол — Италия

Массимилиано Аллегри: "Нельзя быть одержимым ЛЧ, у нас впереди важные матчи в Италии"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что его команде стоит сфокусироваться на предстоящих матчах в чемпионате и Кубке Италии, а не думать об ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". В первом матче была зафиксирована ничья 2:2. 

– Лига чемпионов не должна превратиться в одержимость, – цитирует Football Italia Аллегри. – Когда ты чем-то одержим, то не может выиграть. Сейчас наша задача сосредоточиться на серии А и полуфинале Кубка Италии, потому что до матча с "Тоттенхэмом" на Уэмбли, который состоится 6 марта, еще много времени. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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sars882

Дядь, а дядь, ты дурак? команда для внутреннего пользования не может 2 раза за 3 года в финал ЛЧ проходить. ты такие ярлыки для Баварии и ПСЖ оставь.

11:17

Дядька

Вот только у Юве давно сложился имидж команды "для внутреннего пользования". По игре даже какой-то Тоттенхем был быстрее.

03:21

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